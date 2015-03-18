محافظ الإسكندرية يلتقى حسام وإبراهيم حسن ويوافق على تخصيص أرض للاتحاد

استقبل هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، محمود مشالى رئيس نادى الاتحاد السكندرى والكابتن حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد وشقيقه إبراهيم مدير الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادى.

تأتى هذه الزيارة لتحفيز الجهاز الفنى واللاعبين وتشجيع الفريق لمواصلة تمثيله عروس البحر المتوسط بصورة طيبة ومشرّفة، وإعادة أمجاد الاتحاد السكندرى أيام لاعبيه العمالقة بوبو وشحتة وغيرهم.

وقال المحافظ إنه فى انتظار نتائج خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مؤكدا عودة نادى الاتحاد بقوة.

وقد وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لصالح النادى وإنشاء حمام سباحة أولمبى بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.