اليوم..جامعة المنصورة تستضيف أطباء من 8 دول أوروبية لعلاج جراحات القدم

يعقد قسم جراحة العظام بجامعة المنصورة، الدورة الدولية السابعة لجراحات القدم والكاحل اليوم الأربعاء بحضور أطباء من 8 دول أوروبية، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة.

وتعقد الدورة برئاسة الدكتور هانى الموافى رئيس قسم جراحة العظام بجامعة المنصورة ورئيس الدورة، بحضور نخبة من خبراء هذا التخصص الدقيق من المملكة المتحدة وأسبانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والنمسا وألمانيا، بالإضافة لنخبة من أساتذة جراحة العظام من مختلف الجامعات المصرية.

ويحضر دورة هذا العام ثلاثة من الرؤساء السابقين للجمعية الأوروبية لجراحات القدم والكاحل وهم الدكتور توماس سميث من المملكة المتحدة والدكتور أنتونيو فيلادوت من أسبانيا والدكتور باتريس ديبولد من فرنسا والرئيس المنتخب للجمعية الأوروبية الدكتور مارينو ديلمى من سويسرا، بالإضافة إلى الدكتور وجيه موسى والدكتور سيمون كارتر من المملكة المتحدة والدكتور جورج أبو رعد من لبنان والدكتور جوردى فيجا من أسبانيا.