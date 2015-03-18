انعقاد مؤتمر أمراض النساء والتوليد بقصر العينى و3جوائز لأفضل الأبحاث

يعقد قسم أمراض والنساء والتوليد المؤتمر السنوى الـــ 16 فى الفترة من 26: 27 مارس الجارى.

وقال الدكتور أحمد أبو النصر أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى رئيس المؤتمر، إن مؤتمر هذا العام يتميز بزيادة عدد المتحدثين إلى 122 متحدثا موزعين على 23 جلسة علمية، ولأول مرة يتم عقد ثلاث جلسات علمية فى نفس التوقيت، وتم تخصيص موقع إلكترونى دائم يوضع عليه أخبار وتفاصيل المؤتمر ومواعيد ورش العمل المصاحبة له، حيث إن هناك عدة ورش عل ستعقد قبل وبعد المؤتمر.

وأشار الدكتور أبو النصر إلى أن هناك ورشة عمل عن منظار البطن ومنظار الرحم ومنظار عنق الرحم، وهناك ورشة خاصة عن أطفال الأنابيب والموجات فوق الصوتية، وأيضا ورشة عمل عن الجراحات المهبلية وجراحات السلس البولى عند السيدات.

وقال إن هناك ما يسمى بالفيديو كونفرنس وأحد العلماء الأجانب، سوف يقوم بعمل مداخلة فى المؤتمر من خلال الفيديو كونفرنس، كما سيتم تخصيص جلسة للأطباء الشبان لعرض ما تم التدريب عليه خلال عام سابق بقسم أمراض النساء والتوليد، ومنح جوائز لأفضل الأبحاث التى تم عرضها فى المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر يناقش أورام النساء وتشخيص أورام النساء، ويتم تخصيص جلسة خاصة عن الحمل الحرج وجلسة عن جراحات منظار البطن والرحم ولدينا جلسة عن العملية القيصرية وكيفية التعامل معها بعد ازدياد نسبة حالات الولادة القيصرية، كما سيتم تخصيص جلسة عن المشيمة الملتصقة وهى أحد المشاكل الكبرى التى تواجه طبيب التوليد خاصة فى السيدات اللاتى قمن بإجراء عمليات قيصرية سابقة لهن.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة التشخيص والعلاج، وتم دعوة عدد من الخبراء الأجانب من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا وعدة دول أوروبية ومؤتمر قسم أمراض النساء هو أول مؤتمر يحصل على الاعتماد من المجلس الأوروبى للتعليم الطبى المستمر.

يشارك فى المؤتمر 1200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والقوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة.

يذكر أنه سيتم منح جائزة لأفضل ثلاثة أبحاث للباحثين الشبان تحت سن الأربعين.

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