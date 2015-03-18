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فقدان الوزن يساعد على ضبط ضربات القلب فى مرضى الرجفان الأذينى

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فقدان الوزن يساعد على ضبط ضربات القلب فى مرضى الرجفان الأذينى فقدان الوزن يساعد على ضبط ضربات القلب فى مرضى الرجفان الأذينى
كشفت دراسة جديدة نتائج تحمل أخبارا سعيدة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والرجفان الأذينى، حيث أكدت أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد فى استعادة إيقاع القلب السليم.

• فوائد فقدان الوزن

واستنتج باحثون خلال دراسة أسترالية جديدة شملت 355 شخصاً يعانون من السمنة المفرطة ومصابين بالرجفان الأذينى، أن فقدان الوزن يلعب دوراً مهماً فى تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وبالتالى يساعد على ضبط إيقاع ضربات القلب.

• فقدان الوزن يقلل من أعرض الرجفان الأذينى

وجد الباحثون بقيادة الدكتور راجيف باتاك، من جامعة أديلايد، قائد الدراسة أن أولئك الذين فقدوا ما لا يقل عن 10% من وزن أجسامهم كانوا ستة مرات أكثر عرضة لتحسن أعراض الرجفان الأذينى من دون استخدام الجراحة أو الأدوية مقارنة مع أولئك الذين لم يفقدوا وزنهم.

وعرضت نتائج الدراسة عبر الاجتماع السنوى للكلية الأميركية لأمراض القلب (ACC)، كما نشرتها أمس مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

• أعراض الرجفان الأذينى

ووفقا لـ"ACC"، فإن هناك نحو 5.6 مليون من البالغين الأمريكيين لديهم الرجفان الأذينى الذى يسبب أعراض مثل الخفقان وضيق التنفس، كما أنه يزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.

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