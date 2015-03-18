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البدانة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 40% لدى السيدات

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البدانة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 40% لدى السيدات البدانة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 40% لدى السيدات
السمنة تتسبب فى خسائر صحية كثيرة، حيث كشفت دراسة بريطانية جديدة أن النساء البدينات لديهن مخاطر أعلى 40 % للإصابة بالسرطان.

النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان


>وكشفت الدراسة البريطانية أن واحدة من كل أربع بدينات لديها فرصة أكثر من 40% للإصابة بالسرطان المرتبط بالوزن فى حياتهن.

أنواع السرطانات الناتجة عن زيادة الوزن


>وتشمل تلك الأنواع من السرطان: "الأمعاء والمرارة والرحم والكلى والبنكرياس والمرىء، فضلا عن سرطان الثدى بعد انقطاع الطمث".

وقد وجد الباحثون خلال الدراسة أن 274 فى كل 1000 امرأة قد أصيبن بالسرطان المرتبط بالوزن فى حياتهم، مقارنة مع 194 فى كل 1000 إمرأة صحية.

الخلايا الدهنية والهرمونات المسئولة عن الإصابة بالسرطان

وهناك عدد من الطرق الممكنة، التى يمكن أن تسبب السرطان عن طريق السمنة بين النساء، بما فى ذلك زيادة إنتاج الخلايا الدهنية للهرمونات، وخاصة هرمون الأستروجين، والذى يُعتقد أنه يُغذى خلايا السرطان ويساعد على تطوره، وفقا لأبحاث السرطان البريطانية.

وأضافت الدكتورة جولى شارب، رئيسة قسم المعلومات الصحية فى معهد أبحاث السرطان فى بريطانيا، أن التغيرات فى نمط الحياة مثل عدم التدخين، والحفاظ على وزن صحى، واتباع نظام غذائى صحى وتقليص الكحول هى فرص كبيرة بالنسبة لنا جميعا للحد من خطر الإصابة بالسرطان.

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