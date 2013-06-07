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دراسة: عدم انتظام ضربات القلب لدى كبار السن يؤثر على كفاءة ذاكراتهم

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دراسة: عدم انتظام ضربات القلب لدى كبار السن يؤثر على كفاءة ذاكراتهم دراسة: عدم انتظام ضربات القلب لدى كبار السن يؤثر على كفاءة ذاكراتهم

حذرت دراسة طبية من أن كبار السن الذين يعانون من اضطراب وعدم انتظام فى ضربات القلب، يصبحون الأكثر عرضة للمعاناة من تراجع كفاءة الذاكرة، بالمقارنة بكبار السن الذين لا يعانون من تلك الحالة.

وأوضح الباحثون أن المرضى من كبار السن الذين يعانون من نوع معين من عدم انتظام ضربات القلب، والذى يعرف باسم "الرجفان الأذينى" هم المعرضون بشكل كبير لاختلال كفاءة الذاكرة والقدرات الإدراكية والتفكير، وهى أحد أهم المشكلات التى يعانى منها الكثير من كبار السن كلما تقدموا فى العمر.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف العلاقة بين عدم انتظام ضربات القلب وبين ضعف الذاكرة.

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مصر 365