70 حدثا ثقافيا و300 مشارك فى معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ينطلق معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى دورته الحادية عشرة الخميس 26 مارس الجارى، وسوف يصاحب المعرض العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، وتتضمن 70 حدثا ثقافيا ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل ولقاءات إعلامية، ويشارك فيها أكثر من 300 مشاركا من مصر والعالم العربي.

وقال الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة الدائمة للمعرض، أن ضيف شرف المعرض هذا العام هو مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث، ويشارك فى افتتاح المعرض الأمير تركى الفيصل بن عبدالعزيز ؛ رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

واكد الدكتور خالد عزب أن مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث يتميز بتحقيق إنجازات عديدة منذ سبعينيات القرن العشرين فى مجالات التراث والثقافة والفكر، خاصة من خلال رعايته للعديد من المشروعات البحثية الجادة، والمعارض الإسلامية التى لاقت ترحيبًا دوليًا؛ كمعرض السلاح ومعرض المخطوطات.

ومن المقرر أن يهدى المركز مطبوعاته إلى مكتبة الإسكندرية والجمعية المصرية للدراسات التاريخية خلال فعاليات المعرض.