ندوة بجامعة سوهاج حول التعامل مع الأجسام الغريبة والمفرقعات

نظمت وحدة الأمن والسلامة بكلية الآداب بجامعة سوهاج ندوة بعنوان "التعامل مع الأجسام الغريبة والمفرقعات"، وحاضر فيها العقيد علاء السيد مدير الحماية المدنية بسوهاج، والرائد شادى نجيب رئيس قسم المفرقعات.

صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وأضاف أن هذه الندوة تهدف إلى توعيه طلاب الجامعة بكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وطريقة اكتشافها عن طريق تنمية الوعى الأمنى والإحساس بالمسئولية لدى الطلاب.

وقال الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب أن توقيت الندوة يأتى متزامنا مع ما تمر به البلاد من أحداث، لذلك كان لزاما علينا تسليط الضوء على موضوع الندوة لأهميته البالغة للمجتمع عامة والجامعة بشكل خاص.

وأكد الدكتور فتوح خليل وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع على الحاجة الماسة لتنظيم مثل هذه الندوات نظرا للحالة الأمنية المضطربة ووجود بعض الأجسام الغريبة فى بعض الأماكن من أنحاء الجمهورية والتعريف بكيفية التعامل معها.

وقام العقيد علاء السعيد بالتعريف بإدارة الحماية المدنية وأقسامها، ومفهوم المفرقعات وتاريخها، بالإضافة إلى أنواع المفرقات والأشكال المتعددة لها، كما تحدث عن امكانيات قسم المفرقعات بسوهاج والتطور الذى شهده فى الآونة الأخيرة حيث تضم الإدارة 20 ضابطا مؤهلين بالكامل على التعامل مع هذه الحالات.

واستكمل الرائد شادى نجيب الندوة بشرح مبسط ومصور لأنواع المفرقعات والأجهزة المستخدمة فى التعامل مع الأجسام الغريبة، والكيفية التى يتم بها تفجيرها، كما شرح أيضا الآثار الناتجة عن هذه التفجيرات وما تحدثه من أضرار، والعقوبة التى ينص القانون عليها بشأن كل من يقوم بحمل المفرقعات وتفجيرها أو صنعها، بالإضافة إلى تعليمات الأمن والسلامة التى لابد وأن يلتزم بها المواطنون والإجراءات التى يتم اتخاذها فور تلقى أى بلاغ بوجود جسم غريب.