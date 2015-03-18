«أبوظبي للإسكان» تعفي 40 حالة من السداد

اعتمد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء 40 حالة من سداد القرض بسبب الوفاة بقيمة 33 مليون درهم. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع الأول له لعام 2015 تقريرا حول مدينة السلع، كشف عن أهم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المدينة والمقترحات والحلول المناسبة.

وناقش مجلس إدارة الهيئة مقترح آلية توزيع القروض لسنة 2015 التي تضمنت أربعة تصنيفات تتمثل في إحياء مناطق جديدة واستكمال المناطق القائمة وصيانة وتوسعة المساكن، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة وآليات اتخاذ الإجراءات المثالية بشأنها.

واطلع المجلس على واقع مشروع تطوير دليل المجمعات السكنية المتكاملة الذي يهدف إلى تحديد متطلبات المسكن الملائم للمواطنين ضمن مجتمع متكامل، وعلى مبادرة إعداد نماذج التصاميم لمشاريع إسكان المواطنين ومقترح إحياء الأراضي السكنية في مدينة الشامخة جنوب.

رؤية ورسالة

وأقر المجلس رؤية الهيئة المتمثلة في «توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني إمارة أبوظبي» ورسالتها المتمثلة في «تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان».

كما ناقش المجلس الأعمال المنجزة بناء على توصيات الاجتماع السابق المتعلقة بقطاع إسكان المواطنين والقروض السكنية، وتطرق إلى أحدث المستجدات الخاصة بتعيين التدقيق الخارجي للبيانات المالية.

وعرض المجلس أبرز إنجازات الهيئة خلال عام 2014، ومنها إتمام مشروع التأسيس بنسبة 100% ووضع آلية تقييم المخاطر المؤسسية، كما اطلع على نسبة شغل الوظائف في الهيئة، حيث بلغت نسبة التوطين 95% حتى نهاية ديسمبر، مستعرضا أهم الإنجازات الخاصة بتطوير الممكنات التقنية، ومنها الملف السكني، نظام الأعمال الأساسي، بمراحله الثلاث، والموقع الإلكتروني للهيئة، ونظام الموارد البشرية المؤسسية.

الخطة الاستراتيجية

من جهة ثانية قدم سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال اجتماع المجلس التي تضمنت عرضا توضيحيا للرسالة والرؤية والقيم المنبثقة عن الخطة، والتي تمت صياغتها بناء على قانون إنشاء الهيئة والخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما تم بحث الخارطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2015 ـ 2019 التي تنسجم مع خطة إمارة أبوظبي الهادفة لتحقيق توازن يراعي الضرورات البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للارتقاء بنوعية الحياة في إمارة أبوظبي ضمن خطة التنمية الشاملة.

ربط

وتسعى الهيئة لربط سياسة قطاع الإسكان بعملية تحقيق التنمية الشاملة، بما يوفر لها الأساس للقيام بالدور الرقابي لتنظيم قطاع الإسكان حيث تركز استراتيجية أعمال الهيئة على تطبيق مفاهيم الاستدامة وتطوير الأحياء السكنية المتكاملة «فريج»، التي تعد نواة المدن العصرية المتكاملة، بحيث يدعم نظام «الفرجان» تماسك وترابط الأسر الإماراتية بالاعتماد على آلية تخصيص المساكن وتصميم المنازل والمجتمعات والشراكة مع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من جبر محمد السويدي وسعيد محمد المقبالي ومصبح مبارك المرر والدكتور مطر محمد النعيمي وسلطان خلفان الرميثي، بالإضافة إلى سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.