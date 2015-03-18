حاكم عجمان يبحث تطوير العلاقات مع سفير جزر القمر

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري أمس سيد عبدالله عبد الرحمن المسيلي باعلوي سفير جمهورية جزر القمر الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة، وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

وأثنى السفير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة في كافة الميادين.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان وحمد راشد النعيمي مدير الديوان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وطارق عبدالله بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.

عزاء

وفي وقت آخر قدم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له مقداد سالم سعيد السويدي الذي وافته المنية أمس إلى إخوة وأسرة الفقيد وأنجاله. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل أخوة وأنجال الفقيد العزاء من العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط.