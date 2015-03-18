محمد بن زايد ومحمد السادس يشهدان توقيع 21 اتفاقية

شهد الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات والمملكة المغربية بالقصر الملكي في الدار البيضاء.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في اطار العلاقات الأخوية المتميزة والمتنامية بين دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وبلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها أمس احدى وعشرين اتفاقية ومذكرة، تشمل المجالات الأمنية والسياسية والطاقة والتعليم والرياضة والثقافة والجمارك والشؤون الإسلامية والصحة والاتصالات والسياحة والبنية التحتية.

وفي ختام مراسم التوقيع قام الملك محمد السادس بتقليد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوسام المحمدي من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لجهود سموه وإسهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات، وحرصه على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

إضافة نوعية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين تشكل إضافة نوعية وقوة دفع جديدة لعلاقات البلدين، وتعزز ما يربط قيادتي البلدين من وشائج وأواصر وطيدة، مشيرا سموه إلى أن هذه الاتفاقيات تعبِّر في مجملها عما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تطور وما ينتظرها من تقدم خلال الفترة المقبلة. ولفت سموه إلى ضرورة تعزيز أطر العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المغربية، وما يرتبط بذلك على أرض الواقع من تنفيذ مشروعات بينية في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والإنسانية، وغيرها من أطر التعاون المشترك، التي تترجم طموحات الشعبين الشقيقين وتدعم مفهوم الشراكة في كافة المجالات.

شهد مراسم توقيع حزمة الاتفاقيات وتقليد الوسام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والأمير مولاي رشيد، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي، والسفير العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المغربية. وكان قد وقع اتفاقية التعاون الأمني من جانب دولة الإمارات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب المغربي محمد حصاد وزير الداخلية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنجاز مشروع مركز تدريب متعدد الاختصاصات في مجال التمريض والتعليم، وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومن الجانب المغربي محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، الى جانب مذكرة تفاهم بين اكاديمية الإمارات الدبلوماسية والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون في كافة المجالات القنصلية، وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.

تعاون زراعي

وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي ورقابة النباتات وتبادل المنتجات الزراعية وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن الجانب المغربي عزيز احنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومذكرة تفاهم في مجال الصحة البيطرية وسلامة المنتجات الغذائية ومنتجات البحر وقعها من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ومذكرة تفاهم للاستثمار الزراعي وتربية المواشي الحيوانية وقعها من جانب الامارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن الجانب المغربي عزيز احنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن الجانب المغربي المحمود البوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. وتم التوقيع على اتفاقية تعاون إطارية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين «مصدر» ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية، وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، وعن الجانب المغربي الدكتور عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة وتقييم فرص استثمارية تجارية متعلقة بالطاقة المتجددة في المملكة المغربية، وتحديد هذه الفرص، وبموجب الاتفاقية ستقوم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بتحديد قائمة للمواقع المقترح تطويرها لإنتاج الطاقة المتجددة.

كما شهد الجانبان التوقيع على اتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المملكة المغربية وبين «مبادلة للبترول»، وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة المبادلة للتنمية، ومن الجانب المغربي أمينة بن خضرة مدير عام المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف وتقييم المخزون المحتمل، واستثمار الموارد الهيدركربونية في البحر المتوسط شمال المملكة المغربية، حيث تحدد الاتفاقية منطقة الاستكشاف المعنية، وتشمل الاتفاقية أيضاً قيام «مبادلة للبترول» بتدريب موظفي «المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن» على الأنشطة المرتبطة بهذه الاتفاقية.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين شركة «مصدر» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية بشأن تنفيذ مشاريع الأنظمة الشمسية المنزلية في القرى غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية، والمشمولة ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، وتهدف الاتفاقية إلى قيام «مصدر» بتجهيز 17 ألفا و670 منزلا، موزعة على 940 قرية، بالأنظمة الشمسية المنزلية.

وقع الاتفاقية من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومن الجانب المغربي علي الفهري الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة «مصدر» والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، حيث سيسعى الجانبان إلى إقامة علاقة عمل مشتركة في مجال تطوير الطاقة المستدامة وخصوصاً الطاقة الشمسية، وذلك بما يتوافق مع أنظمة كل من «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» و«مصدر».

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها من جانب الإمارات معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومن الجانب المغربي مصطفى البكوري عن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، إلى إضفاء الصفة الرسمية على نية الطرفين إجراء مزيد من المباحثات حول مجالات التعاون المحتملة في الطاقة المستدامة.

مذكرات تفاهم

وشملت المراسم التوقيع على المذكرات التالية: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها من جانب الإمارات الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب المغربي الحسين الداوودي وزير التعليم والبحث العلمي وتطوير الأطر، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم وقعتها من جانب الإمارات خولة ابراهيم المعلا وكيل وزارة مساعد لوزارة التربية والتعليم، ومن الجانب المغربي رشيد بن مختار بن عبدالله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومذكرة التفاهم في مجال الرياضة وقعها من جانب الإمارات ابراهيم عبد الملك محمد الأمين عام للهيئة العامة للرياضة والشباب، ومن الجانب المغربي امحند العنصر وزير التعمير واعداد التراب الوطني.

كما شملت المراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الإسلامي، وقعها من الإمارات الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن الجانب المغربي أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، واتفاقية في المجال السياحي والعقاري وقعها من جانب الإمارات خليفة خوري نائب رئيس شركة القدرة القابضة، ومن الجانب المغربي محمد حصاد وزير الداخلية وحمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية ولحسن حداد وزير السياحة وعبد الوافي الفتييت والي الرباط، الى جانب مذكرة تفاهم حول مكافحة فيروس ايبولا في غرب افريقيا، وقعتها من جانب الإمارات مها بركات مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي، ومن الجانب المغربي الحسن الوردي وزير الصحة.

مشروع الرباط

وشملت أيضا التوقيع على اتفاقية مشروع الرباط، وقعها من جانب الإمارات محمد العبار العضو المنتدب لشركة ايجل هيلز، ومن الجانب المغربي المغازي الصاقل المدير العام ـ وكالة تهيئة ضفتي ابي رقراق، واتفاقية مشروع ميناء طنجة، وقعها من جانب الإمارات محمد العبار العضو المنتدب لشركة ايجل هيلز ومن الجانب المغربي محمد اوعنايا الرئيس، المدير العام لوكالة اعادة تحويل ميناء طنجة المدينة.

اتفاقية اتصالات

شملت الاتفاقيات اتفاقية حول صفقة شراء الحصص الكاملة لمجموعة مؤسسة الإمارات للاتصالات في شركات بإفريقيا من طرف اتصالات المغرب، وقعها من جانب الإمارات أحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومن جانب المغربي عبد السلام احيزون الرئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب.