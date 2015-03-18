محمد بن راشد: مسعانا الخير والاستقرار للدول الشقيقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري صباح أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، عددا من وزراء الأشغال والنقل العرب المشاركين في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لسكة الحديد، المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة ثلاث وثلاثين دولة وأكثر من 170 شركة من القطاعين العام والخاص.

وأكد سموه خلال استعراض العلاقات العربية البينية مع الوزراء العرب، أن دولة الإمارات لا يمكن أن يكون مسعاها إلا الخير والاستقرار لجميع الدول الشقيقة وشعوبها،، وهي التي تدعو في كل الاجتماعات واللقاءات العربية إلى التضامن ووحدة العمل العربي المشترك وتحقيق الحد الأدنى من طموحات شعوبنا في التعاون الحقيقي وبناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مبنية على تحقيق أهداف الأمة العربية في الرخاء والاستقرار وخلق فرص العمل للشباب على مساحة الوطن العربي.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على فعاليات المؤتمر والمعرض الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة في الدولة، والمواضيع المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر في دورته الثالثة والخاصة بالتحديات والحلول والتقنيات وإدارة العائدات المتعلقة بمشاريع السكك الحديدية في المنطقة وشبكة القطارات والبنى التحتية.

وقد رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوزراء الأشغال والنقل في كل من لبنان والعراق وليبيا والجزائر ودولة الكويت والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وممثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.