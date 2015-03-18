محمد عبده لــ سيدتي نت : لا نبحث عن خليفتي في برنامج "فنان العرب "

وصل "فنان العرب" محمد عبده إلى الكويت ظهر اليوم لإحياء حفله المقرر له مساء الجمعة المقبل بمعية الفنانة أمال ماهر ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت". وكان في استقبال النجم السعودي، الفنان القدير عبد الله الرويشد الذي طبع قبلة على جبين الفنان السعودي تقديراً له ولتاريخه العريق.

وفي تصريحات لـ"سيدتي نت" قال فنان العرب: " سعيد لوجود في الكويت لنشارك أهلها الاحتفالات بالأعياد الوطنية بمهرجان "فبراير الكويت" الذي ننتظره كل عام لنقتسم الفرحة مع أهلنا في الكويت لنقدم لهم ما ينال إعجابهم من أغنيات يحبونها".

وعن مشاركته في برنامج " فنان العرب" الذي تجرى الاستعدادت له حالياً حيث أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن مشاركة الفنان الكبير محمد عبده في أضخم برنامج غنائي جديد على شاشات التلفزة العربية، قال عبده: " سيكون تلك أول ظهور تلفزيوني لي ببرنامج للهواة على شاشة تلفزيون دبي دعماً للمواهب العربية الشابة. وهي فرصة التعبير عن قدراتها الفنية للوصول إلى النجومية والشهرة في عالم الغناء، نافياً أن تكون مشاركته بهدف البحث عن خليفة له وقال:" ليست هناك طبقة صوت شبيهة بأخرى ولكل صوت شخصيته المستقلة. والبرنامج خطوة نحو اكتشاف المواهب في ظل حرصنا على دعم الشباب ومدّ يد العون لهم ليعبروا عن أنفسهم. ولا تعتمد فكرة البرنامج على اكتشاف خليفتي في الغناء" .

وعلم "سيدتي نت" من مصادره الخاصة أن سالم الهندي رئيس مجلس إدارة "روتانا" اتفق مع كل من عبده وأمال ماهر على غناء أكثر من أغنية "دويتو" ستكون مفاجأة للجمهور.