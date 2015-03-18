ناظلي الرّواس تبدأ "مدام برزدنت" خارج الموسم الرمضاني

تطلّ الفنانة السورية ناظلي الرواس في أولى أعمالها للموسم الدرامي 2015، ضمن المسلسل العربي المشترك "مدام برزدنت"، وتلعب دور "سمر"، حيث صوّرت مشاهدها مؤخّراً في العاصمة الأردنيّة عمّان.

وسيعرض "مدام برزدنت" خارج الموسم الرمضاني، ويلعب بطولته عدد من الفنانين العرب على رأسهم النّجمة اللبنانية كارمن لبّس، والفنّان الأردني حكيم حرب، والفنان الأردني زهير النوباني، فيما يتولّى الإخراج المخرج السّوري سيف الشيخ نجيب.

مسلسل "مدام برزدنت" اجتماعي فانتازي، تدور أحداثه في منطقة افتراضية، ويتناول الأحداث الجارية في المنطقة العربيّة، ويتالف من 15 حلقة.

يشار إلى انّ الرّوّاس أطلّت خلال موسم دراما رمضان 2014 بعملين الأوّل سوري اجتماعي معاصر وهو "قلم حمرة" مع المخرج السوري حاتم علي، كذلك أطلّت في العمل اللبناني المصري المشترك "اتهام" للمخرج اللبناني فيليب أسمر.

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