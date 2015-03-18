أصالة تشارك في أوبريت "حلم الشباب العربي" في البحرين‏

أقيم في المنامة "مؤتمر الشباب الدولي السابع لعام 2015"، تحت عنوان "الإعلام وثقافة الشباب"، تزامناً مع اختيار المنامة أوّل عاصمة للشباب العربي لعام 2015.

وقد تمّ اختيار موضوع الإعلام كونه يمثّل قوة مؤثرة لا يستهان بها في رسم المشهد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول، إلى جانب دوره وتأثيره في سلوك الأفراد في المجتمع.

وقد أقيم في مدينة عيسى الرياضية أوبريت "حلم الشباب العربي"، الذي تولّت إنتاجه المؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ وذلك بحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

قدّم الفقرات الفاصلة في الأوبريت الإعلامي سعود الكعبي والإعلامية رؤى الصبّان، في وقت تمّ تقديم عرض مسرحي يتحدّث عن حلم الشباب العربي في كلّ البلدان العربية.

شاركت الفنانة أصالة بأغنية وطنية بعنوان "الشباب العربي"، يقول مطلعها: "شباب العربي يا أهلي يا عنواني لقد جئنا لهذه الأرض نبنيها بقوتنا نعمرها بوحدتنا". وقد غنّتها أصالة "بلاي باك".

وكانت مشاركتها قصيرة لم تتعدَّ الـ5 دقائق، قبل أن تُغادر وتعود مرّة أخرى لتستلم درع التكريم. وكان اللافت مغادرة أصالة المسرح من دون أن تتوجّه ـ على غير عادتها ـ بأيّ كلمة تخصّ المناسبة.

وقد تمّ إجراء جولة فنية خلال عرض الأوبريت بأصوات بحرينية تحكي فولكلور كلّ دولة عربية. وجاءت كالتالي:

شخصية الفنان وديع الصافي: صبحي أحمد

شخصية الفنانة أم كلثوم: عائشة محمود

شخصية الفنانة وردة: نورة خليفة عيد

شخصية الفنان طلال مداح: محمد بوكمال

وقد شارك في الأوبريت كلّ من الفنانين: حنان رضا (مشتركة أراب أيدول الموسم الأول)، محمد الكعبي، جابر التركي، عهد، محمد أسيري.

الأوبريت من كلمات علي الشرقاوي، ومن ألحان يعقوب يوسف، فيما تولّى التوزيع الموسيقي خالد مندي وأخرجه أحمد الشيخ.

وقد تمّ اختيار الفنانة أصالة للمشاركة في الأوبريت كاختيار المنامة عاصمة الشباب العربي كونها حائزة على الجنسية البحرينية في حين غابت الفنانة هند البحرينية عن المشاركة.