الممثل طارق البخاري ينفي اعتقاله

نفى الممثل طارق البخاري على صفحته في "الفيسبوك" خبر اعتقاله بمراكش، المدينة السياحية المعروفة بعدما تناقلت بعض المواقع الإخبارية إشاعة اعتقاله بسبب مشاداته مع شابين تحرشا بفتاة كانت برفقته، وقد انتقد طارق المنابر الإعلامية التي نقلت الخبر دون أن تكلف نفسها تحري الحقيقة ووصف طارق المنابر المذكورة بصحافة (الكيلو) التي تناقلت خبراً لا أساس له من الصحة في وقت يضيف طارق البخاري أنه منشغل كلياً بالوضع الصحي لجدته في الوقت الحالي.

وللعلم فإن الممثل طارق البخاري شارك في عدة أفلام نذكر منها: الحب القاتل – فطومة – عقبة ليك – حديث اليد والكتان ، كما شارك في مسلسلات منها: تريكة البطاش – ساعة في الجحيم – أمي تاجة. وهو حائز على عدة جوائز من ضمنها جائزة أحسن ممثل بالدورة 13 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف عن فيلمه "حديث اليد والكتان" للمخرج عمر الشرايبي وجائزة مماثلة عن نفس الفيلم في روتردام.