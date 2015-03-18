ابتسام عبد الله تطلب من الجمهور التأنّي قبل الحكم عليها

وصفت الفنانة البحرينية ابتسام عبد الله دورها في المسلسل الاجتماعي السعودي "وجوه محرمة"، الذي يعرض حالياً على شاشة "MBC"، بأنه من أصعب الأدوار التي جسّدتها في الفترة الأخيرة، مضيفةً أنها تقدّم في العمل شخصيّتين تحملان الكثير من الأبعاد الدرامية.

وأوضحت ابتسام أنها تلعب شخصية "جهير" التي تميل تركيبتها النفسية إلى الشرّ والغيرة والطمع والحقد تجاه مَن حولها، خصوصاً شقيقتها "صيتة" التي تؤدّي دورها الفنانة أميرة محمد؛ وذلك نتيجة الكثير من العوامل والأحداث التي تمرّ بها. بالتوازي، تقدّم ابتسام دور الأم التي تظهر في بعض المشاهد مدافعة عن الشرّ في شخصية "جهيرة" اتجاه شقيقها، جرَّاء ظروف الحياة الصعبة التي ظلمتها ودفعتها اتجاه الحقد والانتقام.

وطالبت ابتسام الجمهور السعودي والخليجي بالتأنّي في الحكم على شخصيّتها في العمل، معربةً عن سعادتها الغامرة بردود الفعل الإيجابية على المسلسل الذي يحظى بنسبة متابعة عالية.

وذكرت الممثلة أن الأعمال التي تتميّز بخلطة عربية تحظى بالنجاح والمتابعة الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل "وجوه محرمة" يُنافس بقوة حالياً عبر "MBC". وقالت إنها تتشرّف بالمشاركة في بطولة هذا العمل الذي وصفته بالقوّي وسط نخبة من الأسماء الخليجية والعربية الكبيرة.

ويتطرّق "وجوه محرمة" لعدد من قضايا المجتمع السعودي منذ خمسين عاماً ضمن حبكة درامية اجتماعية من واقع الحياة، وهو من إنتاج مؤسسة "لوكيشن" للإنتاج الإعلامي، وتأليف خالد الراجح، وإخراج ماجد الربيعان، وبطولة باقة من نجوم السعودية والخليج والعالم العربي منهم: محمد المنصور، ومحمود سعيد، وتركي اليوسف، والفنان القدير عبد الرحمن الخريجي، وأميرة محمد، وأغادير السعيد، وابتسام عبدالله، وأمينة العلي، وعبدالرحمن الدين، وأحمد شعيب، ودينا محمد، وهبة عبدالعزيز.

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