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Cinderella تخطف المرتبة الأولى عالمياً وعربياً

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Cinderella تخطف المرتبة الأولى عالمياً وعربياً Cinderella تخطف المرتبة الأولى عالمياً وعربياً

الثلاثاء 17-03-2015 22:01

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Focus حيث حصد 13.5 مليون دولار، ودخل فيلم Chappie في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 13.6 مليون دولار، وتقدم فيلم Kingsman: The Secret Service مجدداً الى المرتبة الثالثة حاصداً مبلغ 13.7 مليون دولار، وبقي الفيلم الكرتوني Big Hero 6 في المرتبة الثانية مع 17 مليون دولار ودخل فيلم Cinderella مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 62.4 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Chappie من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 5.70 مليون دولار، وتراجع فيلم Focus من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 5.73 مليون دولار، وتقدم مجدداً فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الثالثة حاصداً 6.2 مليون دولار، ودخل فيلم Run All Night في المرتبة الثانية مع 11 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Cinderella مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 67.8 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 2942 شخص، ودخل فيلم The DUFF في المرتبة الرابعة مع 3452 مشاهد، وتراجع فيلم Focus من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 7749 شخص، ودخل فيلم Run All Night في المرتبة الثانية مع 12819 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Cinderella مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 13096 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Demonic في المرتبة الخامسة حيث شاهده 11039 شخص، وتراجع فيلم Focus من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن شاهده 18913 شخص، ودخل فيلم Faster في المرتبة الثالثة حيث شاهده 22995 شخص، ودخل أيضاً فيلم Run All Night في المرتبة الثانية حيث شاهده 63275 شخص ودخل فيلم Cinderella مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 73454 شخص.

في ، دخل فيلم Chappie في المرتبة الخامسة حيث جمع 229 ألف جنيه، ودخل فيلم The Devil's Hand (Where the Devil Hides) في المرتبة الرابعة حاصداً 290 ألف جنيه، وبقي فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 305 آلاف جنيه، وبقي أيضاً فيلم "يوم مالوش لازمة" في المرتبة الثانية مع 531 ألف جنيه وصمد فيلم Focus في المرتبة الأولى بعد أن حصد 806 آلاف جنيه.

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