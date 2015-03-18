انتقال مدير الحماية المدنية بالجيزة لموقع دوى انفجار "الإنتاج الإعلامى"

انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، إلى موقع دوى الانفجار الذى وقع بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة ومتابعة أعمال التمشيط التى يقوم بها خبراء المفرقعات، ورجال الحماية المدنية.

فيما قال مصدر مسئول بالحماية المدنية بأكتوبر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فور تلقيهم البلاغ تم الدفع بسيارتى مفرقعات وسيارة إطفاء الى مكان الواقعة، وقاموا فور وصولهم بعملية تمشيط واسعة لمحيط الحادث، ولم يتم العثور على أى عبوات أو أجسام غريبة حتى الأن، مؤكداً استمرار عمليات التمشيط.

وأضاف المصدر، أنه حتى الآن لم ترد أى معلومات إضافية حول القنبلة ونوعيتها، مرجحاً أنها قد تكون عبارة عن "محدث صوت" فقط يهدف الى إثارة الذعر والقلق لدى العاملين بالمدينة و المناطق المحيطة بها.

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