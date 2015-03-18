استشهاد ضابط الشرطة ضحية الهجوم المسلح على "مأمورية" مطروح

استشهد، منذ قليل، النقيب كريم فؤاد هندواى وشهرته "كريم أبو زامل" من قوة مباحث قسم شرطة العلمين، بالمستشفى العسكرى بالإسكندرية، أثناء محاولة إنقاذه وإجراء عملية استخراج طلقة من صدره أصيب بها إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه، وإصابته هو وفرد شرطة أثناء قيامهما بمأمورية فحص جثة عثر عليها عند ترعة الشيخ زايد جنوب الحمام.

وقال أحد زملاء الضابط الشهيد، إنه خريج دفعة 2010 ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، وسبق تعرضه للإصابة بطلق نارى أثناء خدمته بأحد مراكز الشرطة بمحافظة المنيا أثناء ثورة يناير.

كانت قيادة أمنية بمطروح قد أكدت أن الهجوم المسلح الذى وقع مساء الثلاثاء بالساحل الشمالى، استهدف مأمورية من قسم شرطة الحمام كانت تفحص جثة متحللة عثر عليها عند ترعة الشيخ زايد جنوب مدينة الحمام، ولم يتم مهاجمة كمين العلمين أو الحمام كما تواردت الأنباء الأولية.

وأكد المصدر إصابة ضابط بطلق نارى فى الصدر، وتم نقله للإسكندرية ويخضع لعملية بمستشفى القوات المسلحة قبل أن يلفظ لاحقا أنفاسه الأخيرة هناك، كما أصيب فرد شرطة بطلق نارى فى الذراع، وتم نقله لمستشفى العلمين المركزى وحالته العامة مستقرة.

وأضاف المسئول الأمنى أنه أثناء قيام المأمورية بفحص الجثة، عند محاولة استيقاف إحدى السيارات، نزل منها 3 مسلحين وفتحوا النار باتجاه قوة الشرطة، وأصابوا ضابطا برتبة نقيب وفرد شرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

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