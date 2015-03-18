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ننشر أول صورة للضابط الشهيد كريم هنداوى ضحية الهجوم المسلح بمطروح

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ننشر أول صورة للضابط الشهيد كريم هنداوى ضحية الهجوم المسلح بمطروح ننشر أول صورة للضابط الشهيد كريم هنداوى ضحية الهجوم المسلح بمطروح
حصل "اليوم السابع" على أول صورة للشهيد النقيب كريم فؤاد هندواى، من قوة مباحث قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح، والذى استشهد فى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالمستشفى العسكرى بالإسكندرية، أثناء محاولة إنقاذه وإجراء عملية استخراج طلقة من صدره، أصيب بها إثر قيام مسلحين بإطلاق النار عليه وإصابته هو وفرد شرطة أثناء قيامهما بمأمورية فحص جثة عثر عليها عند ترعة الشيخ زايد جنوب الحمام.

ويظهر الشهيد فى الصورة ممسكا بثلاث بنادق آلية وأمامه كمية من الطلقات، كان قد شارك فى ضبطها أثناء عمله بالبحث الجنائى.


>- استشهاد ضابط الشرطة ضحية الهجوم المسلح على "مأمورية" مطروح

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