موجز الصحافة المحلية.. "لا أحد فـوق القانون"

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "لا أحد فوق القانون"، حيث دخلـت عبـارة "لا أحد فـوق القانون" حيـز التنفيذ، إذ أصدر المستشـار هشـام بـركات، النائب العـام، بياناً، أمس الثلاثاء، كشف فيه عن نتائج التحقيقات فـى عدد من القضايا التى صـدر فيها من قبل قرارات بحظر النشـر، والتـى تضمنت قضية مقتل الناشـطة السياسـية، شـيماء الصباغ، ومجزرة "الدفـاع الجوى" الشـهر الماضـى، ومقتـل الناشـط السياسـى محمد الجندى عضو التيار الشـعبى.

وقال بيان النائب العام، إن النيابة العامة تباشر مهامها كخصم شريف، وقرارات حظر النشـر صدرت استنادا للأصل العام فى القانون الذى يوجب سـرية التحقيقات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمقتل المواطنة شـيماء الصباغ كشـفت التحقيقات أن وفـاة المجنـى عليها حدثت إثـر إصابتهـا بطلق نارى "خرطـوش خفيف" أطلقه صوبهـا والمتظاهرين، (أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى)، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وأصـاب غيرها مـن المتظاهرين، وقد وجهـت النيابة للضابـط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم، وأمر النائب العام بإحالتـه إلى محكمة الجنايات.

ونقلت صحيفة "الأهرام" تصريحات الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الجديد، بأن الضرب ممنوع فى المدارس نهائيا وأى اعتداء بدنى محظور تماما، مشددا على أنه لا تهاون مع المدارس الخاصة التى تتجاوز القرارات المنظمة للمصروفات.

من جانبه، كشف الدكتور محمد يوسف، أول وزير للتعليم الفنى، أن هدفه تأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل وتحسين جودة التعليم، وإكساب الخريجين المهارات الأساسية بالتدريب. وقال إن الدولة تعمل على التوسع فى التعليم المهنى.

وكشفت صحيفة "الأخبار" عن مصدر مسئول أن لجنة تعديل قانون الدوائر الانتخابية ستنتهى من عملها فى تعديل قانونى الدوائر ومجلس النواب خلال شهر ابريل المقبل، وقد تنجز مهمتها قبل حلول منتصف الشهر.

وقال أن عمل اللجنة لا يقتصر على تعديل المواد التى أبطلتها المحكمة الدستورية العليا، وإنما يشمل مواد أخرى تحيط بها شبهة عدم الدستورية لتجنب الطعن عليها عند إعادة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وأكد مصدر رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات أنه عقب صدور التعديلات، ستعلن اللجنة فى اليوم التالى عن مواعيد فتح باب الترشح ومراحل إجراء الانتخابات.

ولفتت صحيفة "المصرى اليوم"، أن مرصد التكفير التابع، لدار الإفتاء المصرية، أصدر تقريرا يرصد فيه مدى اعتماد التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية على اناشيد العنف التى أصبحت جزءا اساسيا فى نشر أفكارها وجذب وتجنيد مقاتلين جدد، حيث حولوا النشيد إلى أداة فعالة فى صراعهم الممتد، وأكد التقرير الذى اعتمد على دراسة محتوى 100 نشيد فى مواقع الجماعات التكفيرية والتنظيمات الاعتمد على دراسة محتوى 100 نشيد فى مواقع الجماعات التكفيرية والتنظيمات الرهابية.

وأبرزت صحيفة "الشروق" عن مصادر مطلعة، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة الثلاثية لسد النهضة فى الخرطوم مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، وذلك لإعادة النظر فى اختيار المكتب الاستشارى المنوط به القيام بالدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات السد على الأمن المائى المصرى والسودانى، بعد تعذر اختيار المكتب خلال الاجتماع الأخير الذى عقد فى مارس الحالى، لأسباب عديدة على رأسها عدم التوافق على شروط المدة الزمنية المقرر الانتهاء من الدراسات خلالها.

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