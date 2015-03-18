ضبط 46 مشتبها فيهم و64 مطلوبا و255 مخالفة مرورية في شمال سيناء

فى إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام .. تم ضبط 46 من المشتبه فيهم و64 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. علاوة على ضبط وتحرير 255 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر أمنى أنه تم ضبط 46 شخصا من المشتبه فيهم، وجارى فحصهم للتأكد من أنهم غير متهمين أو مطلوبين فى قضايا أو هاربين من تنفيذ أحكام وغيرها .. كما تم ضبط 64 من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة .. من بينهم : المدعو: “ب . ر . م . أ” والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمدعو: “أ . م . ح . ب” والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية جنايات (شروع فى قتل) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .. إلى جانب 22 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى، و10 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و27 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و3 محكوما عليهم في قضايا جنح المخالفات.

ومن جهة أخرى .. في مجال ضبط المخالفات المرورية .. تم ضبط 255 مخالفة مرورية متنوعة .. حيث تم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ