“البيشمركة” تصد هجومين لمسلحي” داعش” شمال غربي العراق

تصدت قوات “البيشمركة” الكردية لهجومين شنهما مسلحو تنظيم” داعش” الإرهابي مساء أمس الثلاثاء بمحور سنجار بمحافظة نينوي شمال غربي العراق.

وقالت مصادر كردية ان مسلحي التنظيم شنوا الهجومين اللذين استغرقا ساعة تقريبا أسفر عن إصابة مقاتلين من “البيشمركة” بجراح، وقتل عدد من عناصر داعش وتم تدمير ثلاثة سيارات.. مؤكدة سيطرة البيشمركة على الوضع في سنجار وأن مسلحي داعش انسحبوا من المنطقة.

علي صعيد آخر، أصيب عدد من مقاتلي البيشمركة عقب تفجير انتحاري استخدم فيه غاز الكلور بالقرب من منطقة “كسكي” بمحافظة نينوى..وأشارت إلى أن عملية التفجير استخدمت فيها 20 قنينة من غاز الكلور واستهدفت القوات الكردية على الطريق الرابط مابين الموصل والحدود السوريا في منطقة “كسكي”.

ونشرت مواقع كردية مقطع فيديو يظهر به عدد من مقاتلي البيشمركة على الأرض يعانون من ضيق التنفس إثر استنشاقهم لغاز الكلور.

وكان مجلس امن اقليم كردستان العراق أعلن أمس الأول الاثنين في بيان صحفي أنه يملك أدلى على استخدام داعش لغاز الكلور ضد البيشمركة مؤخرا وانه تم التأكد من ذلك بفحص عينات تربة وقع بها انفجار في مختبرات احدى الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي وأظهرت استخدام غاز الكلور.

أ ش أ