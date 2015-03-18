حماس: على قادة الاحتلال أيا كانوا أن يعيدوا تقييم مواقفهم بعد هزيمتهم في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية لأنها متفقة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة العدوان عليه.

وقالت الحركة – في بيان صحفي الليلة – إن “المقاومة الفلسطينية قوية وقادرة على فرض المعادلات وعلى قادة الاحتلال أيا كانوا أن يعيدوا تقييم مواقفهم بعد هزيمتهم في غزة”.

وأظهرت استطلاعات أولية وغير رسمية نشرتها القناتان التلفزيونيتان الأولى والعاشرة أن كلا من الليكود والمعسكر الصهيوني حصل على 27 مقعدا من أصل 120 في البرلمان الاسرائيلي.

> وفي المقابل، أفاد استطلاع ثالث للقناة التلفزيونية الثانية أن الليكود يتقدم بفارق مقعد واحد على المعسكر، وأحرز 28 مقعدا في الكنيست.

> أ ش أ