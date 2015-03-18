جامعة المنصورة تبحث الاتفاق مع جامعة كارولينا الشمالية

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور حسن عتمان المستشار العلمى لرئيس الجامعة الدكتورأحمد فضة أستاذ كمياء بكلية العلوم والدكتور أحمد الشافعى أستاذ كمياء بجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية .

تناول اللقاء بحث سبل التعاون وعقد إتفاق مع جامعة كارولينا الشمالية للإستفادة من الخبرات المتوفرة بالجامعة هناك فى مختلف المجالات العلوم و الهندسة .

كما عرض الدكتور أحمد الشافعى فرص جامعة المنصورة للاستفادة من برنامج المساعدات التى تقدمها الولايا ت المتحدة الأمريكية للجامعات المصرية وقيمتها 57 مليون دولار على مدار خمس سنوات وان هذا التعاون يدعم فرصة الجامعة للحصول على جزء كبير من المنحة الأمريكية يمكن الاستفادة منها فى تطوير المعامل البحثية وتطوير الأجهزة المعلمية والطبية .