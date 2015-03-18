بالصور .. جامعة المنصورة تستضيف اول لقاء لأكاديمية الشباب للعلوم

استضافت كلية الطب اليوم أولى فعاليات يوم العلوم الأول بعنوان “ظواهر” والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال أكاديمية الشباب المصرية للعلوم بجامعة المنصورة.

بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور محمد الحديدى القائم بعمل عميد الكلية والدكتور احمد بدوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

وأشار الدكتور محمد سلامة مدير الوحدة التجريبية لأمراض الأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو أكاديمية الشباب المصرية أن أعضاء من أكاديمية الشباب قدموا شرح بعض الظواهر العلمية الحديثة فى العديد من التخصصات مثل الطب، العلوم، الزراعة والهندسة لطلاب الجامعات المصرية كظاهرة الاحتباس الحرارى، نقص موارد الطاقة والحلول البديلة كالوقود الحيوى، الهندسة الوراثية وتطبيقاتها والكيمياء الخضراء.

والبرنامج قدم من خلال 6 محاضرات لنخبة من العلماء الشباب ( الدكتور محمد فرحات مدينة زويل للعلوم ، الدكتورة أمل أمين المركز القومى للبحوث والدكتور محمد فرج كلية الصيدلة جامعة القاهرة والدكتور أيمن حمادة مركز بحوث الفلزات والدكتور بهاء الدين الجندى كلية العلوم –بنها الدكتور جاسر حسن مدينة العلوم – الاسكندرية والدكتورة رباب الشربينى كلية العلوم – القاهرة

وسيعرضون الظواهر العلمية التى تبرز عن دور العلم للكشف عن أسباب تلك الظواهر وكيفية للاستفادة منها فى مناحى الحياة.

ورحب الدكتور محمد الحديدى بجميع الحاضرين فى بداية الفعاليات معبرا عن سعادته بلقاء كوكبة العلماء الشباب أعضاء أكاديمية الشباب للعلوم وانهم هم أمل مصر فى المستقبل وجامعة المنصورة تحتضن شباب الأطباء والباحثين .

وعبر الدكتور محمد القناوى عن سعادته بتواجده بين اعضاء أكاديمية الشباب للعلوم وتقدم مصر سيكون بعقول ابنائها المتميزين .

كما اشار الى ضرورة ان تترجم البحوث الى واقع ملموس للعمل على خدمة المجتمع و تقدم الوطن

وأضاف ان استضافة الجامعة لأول لقاء أكاديمية الشباب للعلوم شرف كبير للجامعة لطرح الأفكار والرؤى ليستفيد منها المجتمع .