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بالصور.. المنصورة ” تكذب ” ولا تتجمل

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بالصور...المنصورة تكذب ولا تتجمل

فى اطار محاولات محافظ الدقهلية السيد الوزير حسام الدين امام لتجميل الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة اصدر سيادتة قرارة بأنارة جميع الاشجار الموجودة بشارع الجمهورية ويعتبر الشارع الرئيسى للمنصورة.

وباستطلاع الاراء افاد المهندس حمدى عطية ان ما يحدث من محافظ الدقهلية هو كذب وليس تجميل فمن غير المعقول ان تكون الشوارع مليئة بالقمامة وازين الاشجار من فوقة بالكهرباء التى نحتاج اليها فى منازلنا وهذا يعتبر اهدار للطاقة لا طائل منه فالمنصورة تكذب ولا تتجمل .

اكد مروان صلاح ان الشوارع الجانبية تتزين بالقمامة ولا يوجد مسئول يفكر فى ازالة تلك القمامة هذا ليس تجميل فهو محاولة من المحافظ ليقول انا موجود فقط

اما السيدة ليلى عبدالتواب فقد اعلنت رفضها التام لما يقوم به محافظ الدقهلية بتجميل الشوارع الرئيسية فى حين انة يترك المشاكل الاساسية دون حل ويقفل بابة امام جميع الشكاوى ومطالب الجماهير على حد وصفها.

بالصور...المنصورة تكذب ولا تتجمل 1

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