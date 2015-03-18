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الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد ضابط وإصابة مجند بـ”العلمين” برصاص مجهولين بمنطقة صحراوية

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الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد ضابط وإصابة مجند بـ”العلمين” برصاص مجهولين بمنطقة صحراوية الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد ضابط وإصابة مجند بـ”العلمين” برصاص مجهولين بمنطقة صحراوية

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، باستشهاد ضابط وإصابة زميله إثر إطلاق نار عليهما من مجهولين بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وأوضح المصدر أنه حال قيام النقيب كريم فؤاد أبوزامل، والشرطى السرى بهاء محمد الزهيرى – من قوة قسم شرطة العلمين في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء بفحص بلاغ بالعثور على بقايا جثمان بترعة الشيخ زايد بمنطقة كفر جمعة جنوب مدينة العلمين بمحافظة مطروح، اشتبها فى مستقلى إحدى السيارات ولدى محاولة استيقافها للفحص بادر مستقلوها بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ولاذوا بالفرار مُستغلين طبيعة المنطقة الصحراوية.

أسفر ذلك عن إصابة الضابط بطلق نارى بالصدر وإصابة الشرطى بطلق نارى بالذراع الأيسر، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما إلا أن الضابط استشهد متأثرًا بإصابته.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد السيارة ومستقليها المتورطين فى ارتكاب الحادث، وتكثف جهودها فى ملاحقتهم وضبطهم.

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