الأردن رئيسا لمجلس الأمن الدولى خلال أبريل القادم

يتسلم الأردن رسميا فى الأول من أبريل المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة ولمدة شهر كامل فيما كان قد رأس المجلس فى يناير 2014 بعد أن تم انتخابه لمدة عامين تنتهى بنهاية هذا العام..حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة ، فإن مسئولية مجلس الأمن الدولى الرئيسية هى صون السلم والأمن الدوليين وعلى جميع الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية الامتثال لقرارات المجلس.

ويتكون المجلس من 15 عضوا منهم 5 أعضاء دائمين ولهم حق النقض الفيتو وهم (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) و10 أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة وهم بالإضافة إلى الأردن (تشيلى ونيجيريا وليتوانيا وتشاد وفنزويلا ونيوزيلندا وأسبانيا وماليزيا وأنجولا).

ويشغل الأردن عضوية المجلس للمرة الثالثة حيث كانت الأولى فى عامى ( 1965 و1966) ، والثانية خلال العامين ( 1982 و1983 )

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