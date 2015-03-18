قوات “فجر ليبيا” تقصف مطار الزنتان

قصفت طائرتان حربيتان تابعتان لقوات “فجر ليبيا” مطار مدينة الزنتان غرب ليبيا مساء اليوم للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

ونقلت صفحة قناة الزنتان الفضائية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» اليوم أن «طائرتين تابعتين لقوات فجر ليبيا قصفتا مطار الزنتان في ثاني استهداف لمدينة اليوم» كما نشرت صورا قالت إنها آثار القصف.

وكان الناطق باسم رئاسة الأركان العامة، العقيد أحمد المسماري، أكّد في وقت سابق، أن طائرات تابعة لـ«فجر ليبيا» شنّت غارات جوية، ظهر اليوم، في مدينة الزنتان دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي السياق نفسه، أكّد المسماري أن هناك تحشيدًا كبيرًا لـ «فجر ليبيا» بين منطقتي السواني والعزيزية جنوب غرب طرابلس، استعدادًا للهجوم على قوات الجيش المتمركزة غرب العزيزية.

> أ ش أ