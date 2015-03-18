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كاميرون يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي هاتفيا الموقف في أوكرانيا

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كاميرون يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي هاتفيا الموقف في أوكرانيا كاميرون يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي هاتفيا الموقف في أوكرانيا

كاميرون رئيس البريطانية

ناقش رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اجتماع المجلس الأوروبي هذا الاسبوع، وتطورات الأزمة الأوكرانية.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية – في بيان له – “أن رئيس المجلس الأوروبي اتصل برئيس الوزراء لمناقشة اجتماع المجلس الأوروبي هذا الاسبوع”.

وأضاف “وحول الموقف في وكرانيا، اتفقا على ضرورة أن يرسل الزعماء الأوربيون رسالة قوية إلى روسيا بأن العقوبات ستبقى مطبقة لحين التنفيذ الكامل لاتفاقيات منسك”.

وتابع “كما ناقشا أيضا المقترحات بشأن أمن الطاقة، حيث اتفقا أن على المجلس أن يقدم اتجاها واضحا من حيث تشجيع الجهود التي تتيح تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وزيادة شفافية عقود امداد الغاز، وتسريع روابط البنية التحتية بين الدول الأوروبية”.
> أ  ش أ

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