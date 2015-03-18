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السودان: 70 ألف شرطي لتأمين الانتخابات المقبلة بالبلاد

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السودان: 70 ألف شرطي لتأمين الانتخابات المقبلة بالبلاد السودان: 70 ألف شرطي لتأمين الانتخابات المقبلة بالبلاد

أعلنت الشرطة السودانية، أن عمليات تدريب منسوبيها لتأمين الانتخابات المقبلة تشمل 70 ألف شرطي بجميع الولايات، بجانب دور الجيش وجهاز الأمن والمخابرات ومنظمات المجتمع المدني في ذات الخصوص.

وأكد مشرف القطاع الأوسط للشرطة السودانية العميد صديق عبد الله عبد القادر،-في احتفال تخريج دفعة شرطية جديدة بولاية النيل الأزرق اليوم الثلاثاء- اهتمام الشرطة بأمر التدريب المتخصص لأكثر من 70 ألف شرطي، ستدفع بهم الشرطة لتأمين الانتخابات بالولايات ضمن خطة روعي فيها إلمام الشرطي بقانون الانتخابات والتأمين والرقابة، إضافة لتأمين المرشحين ومراكز الاقتراع.

وأضاف العميد عبد القادر، أن خطة تأمين الانتخابات بالبلاد تسير بخطى ثابتة، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر 13 أبريل القادم.
> أ ش أ

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