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حكومة فنزويلا تنشر اعلانًا على صفحة كاملة من صحيفة نيويورك تايمز ترد فيه على أوباما

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حكومة فنزويلا تنشر اعلانًا على صفحة كاملة من صحيفة نيويورك تايمز ترد فيه على أوباما حكومة فنزويلا تنشر اعلانًا على صفحة كاملة من صحيفة نيويورك تايمز ترد فيه على أوباما

نشرت حكومة فنزويلا إعلانا على صفحة كاملة من صحيفة ” نيويورك تايمز ” الامريكية تنتقد فيه المحاولات الاستبدادية الغاشمة من جانب واشنطن لتقويض النظام الاشتراكى فى فنزويلا .

وذكرت ” ايه بى سي نيوز”  الاخبارية الامريكية الليلة أن الإعلان أكد أن فنزويلا لاتمثل تهديدا ” وذلك فى إشارة واضحة لما اعلنه الرئيس الامريكى باراك اوباما مؤخرا من أن كاراكاس تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى .

وأوضح الإعلان ” إن العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا لم تشهد على مدار تاريخها محاولة من جانب رئيس أمريكى لأن يحكم فنزويلا من خلال مرسوم “.

وطالب الإعلان إدارة أوباما بضرورة الكف فورا عن جميع أعمالها العدائية ضد فنزويلا واصفا النظام الامريكى بأنه نظام إمبريالى واستبدادى يسعى إلى إعادة فنزويلا إلى عصور الظلام فى العلاقات بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية .

تجدر الاشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا شهدت مؤخرا قدرا من التوتر بعد إتهام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لواشنطن بالسعى للاطاحة به كما أصدر مادورو أيضا الأوامر إلى سفارة الأمريكية فى كاراكاس بخفض عدد العاملين فيها ، حيث ردت الولايات المتحدة على ذلك بفرض عقوبات ضد سبعة من المسئولين فى فنزويلا بزعم إرتكابهم لانتهاكات لحقوق الانسان خلال مظاهرات مناهضة للحكومة فى العام الماضى .

أ ش أ

 

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