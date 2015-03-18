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ضبط عامل يقوم بتصنيع الأسلحة لبيعها للعناصر الإجرامية بالخانكة

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ضبط عامل يقوم بتصنيع الأسلحة لبيعها للعناصر الإجرامية بالخانكة ضبط عامل يقوم بتصنيع الأسلحة لبيعها للعناصر الإجرامية بالخانكة

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عامل قام بتحويل منزله وكرا لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وبيعها للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بمدينة الخانكة وبحوزته أسلحة نارية وكميات كبيرة من إبر ضرب النار وأدوات التصنيع.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد الخولي رئيس مباحث مركز الخانكة تفيد بقيام “حمدي عبدالنعيم زكى – 38 سنة – عامل” مقيم بعرب العيايدة سابق اتهامه في قضيتين باتخاذ مسكنه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضابط مباحث المركز من ضبط المتهم وبالتفتيش عثر بحوزته على سلاح نارى بند قية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار و3 قطع فرد خرطوش محلى الصنع و4 ماسورات معدة للتصنيع و10 إبر ضرب نار و 5 مقابض خشبية بالإضافة إلى أدوات التصنيع وعدد من المفاتيح والمفكات.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط واعترف بصحتها وتصنيعه للأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

أ ش أ

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