“الليكود” فاز في استطلاع لرأي الناخبين وتعادل في اثنين مع “المعسكر الصهيوني”

حصل حزب “الليكود” اليميني بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على 28 مقعدا مقابل 27 لقائمة “المعسكر الصهيوني” (وسط)، برئاسة يتسحاق هرتسوغ، بحسب استطلاع للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي لآراء الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست (البرلمان) المبكرة، اليوم الثلاثاء.

ولكن استطلاعان للقناتين الأولى والعاشرة أفادا بتعادل “الليكود” و”المعسكر الصهيوني” بـ27 مقعدا لكل منهما في الانتخابات البرلمانية العشرين، وهو ما يصعب من مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وفيما حلت “القائمة العربية المشتركة” في المرتبة الثالثة بحصولها على 13 مقعدا، وفقا لاستطلاعي القناتين الثانية والعاشرة، قالت القناة الأولى إن القائمة حصلت على 12 مقعدا.

وأفاد استطلاعا القناتين الأولى والثانية بحصول حزب”هناك مستقبل” (وسط)، برئاسة وزير المالية المقال، يائير لابيد، على 12 مقعدا، فيما قالت القناة العاشرة إنه حصل على 11 مقعدا.

أما حزب “كلنا” (وسط)، برئاسة موشيه كحلون، فحصل على 10 مقاعد، بحسب استطلاعي القناتين العاشرة والأولى، و9 مقاعد، وفقا للقناة الثانية.

وحصل “البيت اليهودي” (يمين)، برئاسة وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، على 8 مقاعد، بحسب القناتين الثانية العاشرة، و9 مقاعد، وفقا للقناة الأولى.

وحصد حزب “شاس” (ديني يميني)، برئاسة ارييه درعي، 7 مقاعد، حسب الاستطلاعات الثلاثة.

وحصلت قائمة “يهودوت هتوراه” (يمين) على 6 مقاعد، بحسب القناتين الثانية والأولى، و7 مقاعد، وفقا للقناة العاشرة.

أما حزب “ميرتس” (يسار)، بقيادة زهافا غلؤون، وحزب “إسرائيل بيتنا” (يمين)، برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، فحصل كل منهما على 5 مقاعد، بحسب الاستطلاعات الثلاثة.

ولم ينجح حزب “ياحد” (يمين)، برئاسة أيلي ايشاي، في الفوز بأي مقعد، رغم أن استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية كانت تتوقع فوزه.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 20.00 ت.غ، بعد 15 ساعة من فتحها. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية الرسمية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ولم تعلن لجنة الانتخابات المركزية حتى الآن نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات، لكن بول هيرشون، وهو متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، قال في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إنه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، أي بعد 13 ساعة من فتح صناديق الاقتراع ، أدلى 65.7 % من الناخبين بأصواتهم.

وتستند هذه الأرقام إلى معطيات لجنة الانتخابات المركزية المسؤولة عن إجراء الانتخابات.

وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة عام 2013 قد بلغت 66.6% في حين أن نسبة الاقتراع في الانتخابات التي سبقتها عام 2009 بلغت 65.2%.

وأعلى نسبة تصويت كانت في عام 1988، حيث بلغت 79.7%، فيما كان أقلها عام 2001، وبلغت 62.3%.

ويتعين على نتنياهو أو هرتسوغ، في حال تكليف أحدهما بتشكيل الحكومة، حشد ائتلاف من عدد من الأحزاب والقوائم لجمع ما لا يقل عن 61 نائبا، وهي مهمة يرى مراقبون أنها ستكون صعبة على أي منهما، ولكنها ليست مستحيلة.

وأمام النائب المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما لإنجاز المهمة، ويستطيع الرئيس تمديد المهلة بفترة إضافية لا تتعدى 14 يوماً.

وإذا انقضت هذه المهلة (حتى 42 يوماً)، ولم ينجح عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة، يستطيع الرئيس إسناد المهمة إلى نائب آخر، فتكون لهذا النائب مهلة من 28 يوماً لإنجاز المهمة، دون تمديدات أخرى.

وعندما تتشكل الحكومة يعرضها رئيس الوزراء المكلف أمام الكنيست في غضون 45 يوماً من نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وفي حال حصولها على ثقة 61 نائبا فأكثر، تبدأ الحكومة في أداء مهامها.