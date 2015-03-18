بالفيديو…رئيس محكمة جنايات : السجن المؤبد ينتظر قائل شيماء الصباغ

توقع المستشار فريد نصر، رئيس محكمة شمال القاهرة، أن تكون عقوبة ضابط شرطة الأمن المركزي قاتل شيماء الصباغ، أثناء فض تظاهرة بميدان “طلعت حرب” السجن المؤبد.

وأوضح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، تقديم الإعلامي سيد على، المذاع على فضائية “LTC”، مساء اليوم، أن الضابط سيتم محاكمته بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وعقوبتها تتراوح من 3 إلى 15 عاما، مشيرا إلى أن الضابط كان يقصد الاعتداء ولكنه لم يكن يقصد الموت.

وأضاف ان هناك جريمة أخري سيعاقب عليها الضابط وهو إحداث إصابات ببعض المتظاهرين .

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