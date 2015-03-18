الأرصاد: الطقس غدًا بارد شمالًا ودافئ على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

> الإسكندرية 13 21

> مطروح 12 18

> بورسعيد 14 20

> دمياط 13 20

> بلطيم 12 19

> الإسماعيلية 10 24

> السويس 10 24

> العريش 8 21

> نخل 5 22

> طابا 12 24

> الطور 14 22

> مرسى علم 16 27

> الغردقة 14 27

> شرم الشيخ 17 25

> رفح 9 20

> كاترين 4 21

> سيوة 9 24

> المنيا 10 25

> الفيوم 11 24

> رأس سدر 11 24

> أبوسمبل 15 30

> وسط الدلتا 11 23

> أسيوط 8 26

> سوهاج 9 27

> الأقصر 12 29

> أسوان 15 30

> شلاتين 16 26

> حلايب 14 25

> الوادى الجديد 10 27

> قنا 12 29

> نويبع 14 25

> السلوم 10 18