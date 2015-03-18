والد هالة ضحية أحداث الدفاع الجوي: رئيس نادي الزمالك قدم لي شيكاً بـ50 ألف جنيه

قال عامر برهام والد هالة ضحية أحداث استاد الدفاع الجوي، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قدم له شيكاً بمبلغ 50 ألف جنيه، بعد مقتل نجلته “هالة” في أحداث استاد الدفاع الجوي.

وأضاف “برهام” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الثلاثاء، أنه لم يسمع أو يرى ببيان المستشار هشام بركات النائب، بشأن حادث استاد الدفاع الجوي الذي كانت ابنته أحد ضحاياه.

وتابع، “برهام” مصر فيها قانون وحق ابنتي لن يضيع، ولا أمانع في عودة الدوري، ولكني لن أشاهد المبارايات بعد مقتل أبنتي.