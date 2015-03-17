أهالي ضحايا حادث قرية الكيمان بالاقصر يتجمهرون أمام مشرحة مستشفي إسنا لاستلام جثث ذويهم

تجمهر العشرات من أهالي ضحايا حادث قرية الكيمان أمام مشرحة مستشفي إسنا المركزي جنوب الأقصر انتظارا لاستلام جثث ذويهم .

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من مركز شرطة اسنا، يفيد بمصرع حسين عبد الرحيم حسن (35 سنة) مقيم بقرية الزنيقة ورمضان حلمى عبد الفتاح (14 سنة) مقيم بقرية الزنيقة وحسين محمد عبد العال (32 سنة) مقيم بقرية اصفون وأحمد الحسينى محمود (18 سنة) مقيم بقرية اصفون، وإصابة محمود عبد الصبور (22 سنة) مقيم بقرية اصفون ومصطفى أحمد النوبي (31 سنة) مقيم بقرية الزنيقة، أثر اصطدام السيارة رقم 11851 ملاكى الأقصر بمقطورة محملة بالقصب أمام كوبرى سطيح بقرية كيمان المطاعنة غرب مركز أسنا الأقصر.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى اسنا المركزى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .