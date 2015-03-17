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والدة محمد الجندي: سأتقدم ببلاغاً جديداً لفتح التحقيقات في قضية مقتل نجلي

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والدة محمد الجندي: سأتقدم ببلاغاً جديداً لفتح التحقيقات في قضية مقتل نجلي والدة محمد الجندي: سأتقدم ببلاغاً جديداً لفتح التحقيقات في قضية مقتل نجلي

محمد الجندي

طالبت الحاجة سامية الشيخ، والدة محمد الجندي، المستشار هشام بركات، النائب العام، بإعادة التحقيق في قضية نجلها والاستعانة بأشخاص موثوق فيهم، كاشفة عن نيتها في تقديم بلاغاً جديداً لفتح التحقيقات في القضية مرة أخرى.

وأضافت “سامية” خلال لقائها ببرنامج “يحدث في ” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الثلاثاء، أقول للنائب العام، سنقف معاً أمام الله وكل منا سيحاسب على أقواله، موجهة له سؤالاً “لماذا أصدرت قرارك بشأن إبني في هذا التوقيت”، موضحة أن المسئول عن صدور التقرير الخاص بمقتل إبني في هذا التوقيت يريد توريط البلد.

وتابعت، ابني شارك في السياسة بعد أن رأى طفلاً يأكل من الزبالة، وقررت الترشح لانتخابات البرلمان حرصاً على تحقيق حلم أبني واستكمال مسيرته، لكن كرسي البرلمان لن يكون أبداً بديلاً عن القصاص له، والبعض يظن أن فوزي بكرسي البرلمان سيجعلني أوافق على أن وفاة أبني جاءت نتيجة هدسه بسيارة.
> وأوضحت “سامية” خلال لقائها بـ”يحدث في مصر” أن تصريحاتها بشأن اتصال وزير الداخلية السابق بها لإعلان تقرير مقتل محمد الجندي تم تحريفها، وأن الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعي وقتها، اتصل بها وقال لها “سامحيني على تقريري بشأن مقتل إبنك لأنني تم إجباري عليه”.

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