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«مني عبد القادر» الأم المثالية بالأقصر .. أم لثلاثة أطباء

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«مني عبد القادر» الأم المثالية بالأقصر .. أم لثلاثة أطباء «مني عبد القادر» الأم المثالية بالأقصر .. أم لثلاثة أطباء

مني عبدالقادر

بدأت قصة كفاح مني عبدالقادر الأم المثالية لمحافظة الأقصر لعام 2015 منذ 23 عاما عندما أصيب زوجها بمرض السكر الذي أقعده عن الحركة قبل أن يتوفي بعد ذلك تاركا لها ثلاثة أبناء .

أصرت السيدة مني عبدالقادر البالغة من العمر 50 عاما والتي تعمل كإدارية بمدرسة الدير الصناعية بمدينة إسنا أن تقف بجانب زوجها المريض وأبنائها الثلاثة حتي يكملوا تعليمهم ويحصلوا علي أعلي الشهادات .

تقول عبدالقادر:” تزوجت عام 1988 بمهندس زراعي وبعد مرور 4 سنوات من زواجنا وبالتحديد عام 1992 أصيب زوجي بمرض السكري وفي عام 1996 أصيب بكسر في قدمه سبب له بعد ذلك إعاقة أقعدته عن الحركة وأصبح غير قادرا علي العمل حتي توفي عام 2003 تاركا لي 3 أبناء” .

وأضافت :” تحديت الظروف الصعبة وأصررت علي أن يتم أبنائي تعليمهم حتي أصبحت إبنتي الكبري أسماء طبيبة بوحدة الدير الصحية بإسنا وابني محمد طبيبا بمعهد القلب بإمبابة وأخيرا ابني الصغير أحمد بالصف الثاني بكلية العلاج الطبيعي “.
> كما أعربت “مني” عن سعادتها بالفوز بلقب الأم المثالية المثالية لمحافظة الأقصر وحصولها علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية مشيرة إلي إحدي صديقاتها هي من رشحتها للمسابقة .

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