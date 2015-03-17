إصابة ضابط وأمين شرطة فى هجوم مسلح على كمين العلمين بالساحل الشمالى

هاجم مسلحون كمين العلمين بالساحل الشمالى مساء اليوم الثلاثاء، وأصابوا ضابطا وأمين شرطة، وتقوم حاليا قوات الأمن بملاحقة المسلحين.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن مطروح إصابة ضابط برتبة نقيب وأمين شرطة بطلقات نارية، خلال الاشتباك مع مسلحين كانوا يستقلون سيارة ملاكى بمنطقة الشمامة جنوب بالعلمين بنحو 4 كيلومترات، وتم نقل الضابط لأحد مستشفيات الإسكندرية، لعلاجه من إصابته بطلق نارى فى الصدر، وتم نقل أمين الشرطة لمستشفى العلمين المركزى لتلقى العلاج.

وقال المصدر إنه يتم حاليا تنفيذ عملية تمشيط واسعة لمنطقة جنوب العلمين على طريق العلمين وادى النطرون لتعقب الجناة ومحاصرتهم.

- موجز أخبار محافظات مصر: مصرع اثنين فى هجوم الإخوان على أسرة أمين شرطة

>