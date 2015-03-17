منافس "نتنياهو" فى انتخابات الكنيست: دولة فلسطينية تعنى "عيشنا فى أمان"

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلى يتسحاق هرتسوج، جديته التامة بشأن حل الدولتين مع الفلسطينيين، متعهدا بتنفيذ كلماته على أرض الواقع إذا ما تم انتخابه رئيسا للوزراء.

وشدد هرتسوج، فى تصريح خاص لـمجلة (نيوزويك) الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، على إيمانه بأن إنشاء دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لتأمين إسرائيل

وعلى صعيد العلاقات الإسرائيلية الخارجية، أعلن هرتسوج عزمه إصلاح ما أفسده نتنياهو على الصعيد العالمى، قائلا "كـرئيس للوزراء، سوف أعمل على استعادة علاقات واثقة وجادة مع قادة العالم وسوف أعمل على اجتذاب دول جوارنا فى المنطقة إلى جانبنا للعمل للوصول إلى اتفاق يصب فى صالح إسرائيل".