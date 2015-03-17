محافظ البحيرة يقرر توزيع مندوبى الخبز على الوحدات المحلية

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، قيام رؤساء الوحدات المحلية بحصر شباب الخريجين العاملين بمشروع الخبز بنطاق مراكزهم لإعادة توزيعهم للعمل فى الوحدات المحلية، طبقًا لتخصصاتهم المختلفة، على أن تقوم المحافظة بتدبير التمويل اللازم لسداد رواتبهم الشهرية من مصادر تمويلها الذاتى لحين التنسيق مع وزارة المالية فى هذا الشأن.

يذكر أن مندوبى مشروع الخبز قد واصلوا احتجاجاتهم طوال الفترة الماضية للمطالبة بتوفير فرص عمل بديلة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، كما قاموا بالإضراب عن الطعام وتظاهروا أمام مجلس الوزراء للفت الأنظار إلى مطالبهم.