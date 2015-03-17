خبراء ووزراء 80 دولة يتعهدون بمواجهة مرض "الخرف"

أنهى خبراء ووزراء من قرابة 80 دولة حول العالم أعمال المؤتمر الوزارى الأول الذى نظمته منظمة الصحة العالمية فى جنيف أمس واليوم، لبحث سبل التحرك الجماعى على مستوى العالم لمواجهة مرض الخرف وتقديم الرعاية الواجبة للمصابين به، إضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى المجالات البحثية والدوائية الخاصة بالمرض.

وقالت المنظمة فى بيان ختامى لها اليوم الثلاثاء إن حكومات كل من المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية قد أعلنتا عن مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار فى صندوق سيخصص لمواجهة مرض الخرف وأبحاثه، كما أكدت المنظمة التزام عدد آخر من شركات الأدوية الكبرى من حيث المبدأ على الاستثمار فى الجهود البحثية الخاصة بالمرض من خلال مشروع جنبا إلى جنب مع منظمة غير حكومية تعمل فى أبحاث الزهايمر وكذلك حكومة المملكة المتحدة .

المؤتمر الذى عقد بدعم من وزارة الصحة بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوروبية بحث فيه خبراء 80 دولة ما يتعلق بالأبحاث السريرية وكيفية التحرك الجماعى لمواجهة الخرف على المستوى العالمى.

يذكر أنه ووفقا لأرقام المنظمة الدولية، يوجد أكثر من 47 مليون شخص حول العالم يعانون من الخرف وأن العدد من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول العام 2050، حيث أكدت المنظمة أن قرابة 60 % ممن يعانون من المرض يعيشون فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.