أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبراء ووزراء 80 دولة يتعهدون بمواجهة مرض "الخرف"

Google+ Print
خبراء ووزراء 80 دولة يتعهدون بمواجهة مرض "الخرف" خبراء ووزراء 80 دولة يتعهدون بمواجهة مرض "الخرف"
أنهى خبراء ووزراء من قرابة 80 دولة حول العالم أعمال المؤتمر الوزارى الأول الذى نظمته منظمة الصحة العالمية فى جنيف أمس واليوم، لبحث سبل التحرك الجماعى على مستوى العالم لمواجهة مرض الخرف وتقديم الرعاية الواجبة للمصابين به، إضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى المجالات البحثية والدوائية الخاصة بالمرض.

وقالت المنظمة فى بيان ختامى لها اليوم الثلاثاء إن حكومات كل من المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية قد أعلنتا عن مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار فى صندوق سيخصص لمواجهة مرض الخرف وأبحاثه، كما أكدت المنظمة التزام عدد آخر من شركات الأدوية الكبرى من حيث المبدأ على الاستثمار فى الجهود البحثية الخاصة بالمرض من خلال مشروع جنبا إلى جنب مع منظمة غير حكومية تعمل فى أبحاث الزهايمر وكذلك حكومة المملكة المتحدة .

المؤتمر الذى عقد بدعم من وزارة الصحة بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأوروبية بحث فيه خبراء 80 دولة ما يتعلق بالأبحاث السريرية وكيفية التحرك الجماعى لمواجهة الخرف على المستوى العالمى.

يذكر أنه ووفقا لأرقام المنظمة الدولية، يوجد أكثر من 47 مليون شخص حول العالم يعانون من الخرف وأن العدد من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول العام 2050، حيث أكدت المنظمة أن قرابة 60 % ممن يعانون من المرض يعيشون فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365