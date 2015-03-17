7 اعتقادات خاطئة عن تأخر الإنجاب والحمل

اعتقادات ومفاهيم خاطئة حول تأخر الحمل

تأخر الحمل أحد المشاكل التى تؤثر على الحالة النفسية لكثير من الأزواج خاصة فى بداية الزواج.>تقول الدكتورة شيرين مصطفى عبد العزيز أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن تأخر الحمل أحد المشاكل التى تشغل بال عدد كبير من الأزواج خاصة الجدد، نتيجة توارث بعض المفاهيم والاعتقادات غير الصحيحة، التى تبدأ تنهال عليهم عقب الزواج والنصائح الخاطئة لتأخر الإنجاب وأهمها:

1) اعتبار الحمل متأخرا قبل مرور عام على الزواج مع وجود علاقة صحية سوية بين الزوجين.

>2) الذهاب إلى الطبيب لمعرفة أسباب تأخر الحمل قبل مرور سنة على الزواج.

>3) اعتبار المرأة السبب الوحيد لتأخر الحمل، واستبعاد أن يكون الرجل مصابا ببعض المشاكل تخص القدرة على الإنجاب.

>4) استخدام بعض النساء لمنشطات التبويض بدون استشارة الطبيب، وهو ما قد يؤدى إلى إصابتها بمتلازمة التنشيط الزائد للمبايض، والتى تعرض المرأة لبعض المخاطر الصحية، ومنها تورم المبيض وتجمع المياه داخل الغشاء البلورى، أو البروتونى للرئة.

>5) اعتقاد بعض الأزواج بأن هناك وضعا معينا من الجماع مرتبط بحدوث الحمل، وذلك أمر خاطئ.

>6) اعتقاد أن تناول الفتاة قبل الزواج لعقاقير ومسكنات أثناء الدورة الشهرية، تؤثر على فرص الحمل أو تأخر الإنجاب.

>7) الاعتقاد بأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خاصة النوع الشائع- اللولب- يؤدى للعقم.

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