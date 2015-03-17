7 نصائح ضرورية للتخلص من اصفرار الأسنان

اصفرار الأسنان أحد أكثر المشكلات الظاهرية التى يعانى منها الإنسان وتسىء إلى مظهره، وتحرمه من الابتسامة الساحرة.

الدكتورة إسراء حامد أخصائية طب الفم والأسنان تنصح للتخلص من اصفرار الأسنان بعدة نصائح، ليتمتع الشخص بابتسامة ساحرة وجذابة، ولأن الأسنان البيضاء تعطى انطباعا للمحيطين بنظافة الشخص وقدرته على الاعتناء بنفسه.

نصائح للتخلص من إصفرار الأسنان

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>- توقف عن العبث بأسنانك بآلات حادة.>- استخدم "السواك" أو "المسواك" الذى ينظف الأسنان ويخلصها من الاصفرار.>- توقف عن تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، كالشاى والنسكافيه والكابوتشينو والقهوة لأنها تؤدى إلى اصفرار الطبقة الخارجية للأسنان، وصعوبة التخلص منها كعادة يومية.>- توقف عن التدخين، سبب اصفرار الأسنان الأول، وزرقة اللثة وسوء مظهر الفم.>- تجنب إهمال غسيل الأسنان وتنظيفها جيدا وبشكل منتظم، فمرة أو مرتان يوميا من غسيل الأسنان بانتظام، تقيها من الإصابة بطبقة الاصفرار.>- اشرب كميات كبيرة من المياه فهى منظف طبيعى للفم والأسنان.>- اهتم بالغرغرة اليومية للفم والأسنان حتى تتجنب نمو البكتيريا، ونمو الطبقة الصفراء على الأسنان الخارجية.