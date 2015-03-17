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بالفيديو…أحمد موسي تعليقاً علي حكم حبسه عامين :« ما كتبه الله لي سيكون و مستعد لدفع الضريبه»

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بالفيديو…أحمد موسي تعليقاً علي حكم حبسه عامين :« ما كتبه الله لي سيكون و مستعد لدفع الضريبه» بالفيديو…أحمد موسي تعليقاً علي حكم حبسه عامين :« ما كتبه الله لي سيكون و مستعد لدفع الضريبه»

أحمد موسى

علّق الإعلامي أحمد موسى، على حكم حبسه، الثلاثاء، إنه من أكثر الناس الذين تعرضوا للهجوم منذ التسعينات وحتى الآن، مؤكدًا: «أنا أول واحد آخد موقف ضد جماعة الإخوان وأعوانهم من الطابور الخامس منذ التسعينيات».

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «كان من الممكن أن أرفع مئات القضايا على الصحفيين والإعلاميين، لكني لم أفكر يومًا أن أقاضي شخصا هاجمني، لأني بشتغل عمل عام»، مؤكدًا: «مش هبلغ عن أي حد سبني أو قذفني، وسأظل أعمل لصالح الوطن، ولن أنظر للخلف أبدًا، ومستعد لدفع الضريبة».

وتابع: «ما كتبه الله لي سيكون، وأنا باشتغل عمل عام، ووارد أنه يكون لي أعداء، والسب والقذف فيهم غرامة بس، مفيش حاجة اسمها حبس ده القانون، وأنا مستمر في تقديم البرنامج وفي قناة صدى البلد».

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، قضت الثلاثاء، بحبس الإعلامي أحمد موسى سنتين وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب وبراءة «محمد أبوالعينين» بصفته مالك قناة «صدى البلد».

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