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الإسماعيلي يسعى لتكرار تجربة عبد ربه مع السولية

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الإسماعيلي يسعى لتكرار تجربة عبد ربه مع السولية الإسماعيلي يسعى لتكرار تجربة عبد ربه مع السولية

كشف محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي عن خططه بشأن مصير عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وقال أبو السعود: "السولية أكد أنه لن يلعب لنادٍ آخر في ، عقده ينتهي في 2017، وسنقوم بتمديده خلال 10 أيام".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب أكد لي أنه يريد السير على خطى حسني عبد ربه، بأن يساعد على توفير أموال للنادي".

وألمح رئيس قلعة الدراويش إلى إمكانية الموافقة على انضمام عمرو السولية إلى الشباب السعودي الذي طلب التعاقد معه.

وكان حسني عبد ربه ساهم في إنعاش خزينة الدراويش من خلال إعارته لعدد من الأندية الخليجية مثل أهلي دبي، والنصر واتحادة جدة في .

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